“Google Pixel Watch 2 Krijgt Ultrawideband En Samsung-scherm”

De website Android Authority claimt informatie in handen te hebben over de Google Pixel Watch 2. Volgens de bron krijgt de smartwatch onder andere ultrawidebandondersteuning, een betere processor en een scherm van Samsung.

Google zou de Pixel Watch 2, die waarschijnlijk in het najaar op de markt verschijnt, volgens de bron uitrusten met een NXP SR100T-uwb-chip. Deze chip geeft de smartwatch ondersteuning voor ultrawideband (uwb), dat via radiotechnologie zeer nauwkeurige locatiebepaling mogelijk maakt. Wat Google precies met deze technologie van plan is weten we niet, maar waarschijnlijk zal het mogelijk worden om de Pixel Watch 2 via het Googles Find My Device-netwerk terug te vinden. Daarnaast kan uwb worden gebruikt als digitale autosleutel om de deuren van een compatibele auto te ontgrendelen of een auto te starten. Een dergelijke uwb-functie kennen we van de Samsung Galaxy 23+ en de Google Pixel 7 Pro.

Android Authority schrijft verder dat de Pixel Watch 2 is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1-processor. Deze chipset is onder andere zuiniger dan de Exynos 9110-soc in de huidige Pixel Watch, wat zou moeten resulteren in een langere accuduur van de Pixel Watch 2. Daarnaast krijgt de smartwatch Deep Sleep- en Hibernation-functies en een iets grotere (306mAh) accu om de accuduur nog verder te verlengen.

Google zou opnieuw hebben gekozen voor een 1,2-inch OLED-scherm met een resolutie van 384 x 384 pixels. Het gaat echter om een nieuwere versie display, dat dit keer gemaakt zal worden door Samsung in plaats van BOE. Wat voor verbeteringen het nieuwe display met zich meebrengt is nog onduidelijk.

Google zal de Pixel Watch 2 vermoedelijk begin oktober tegelijkertijd met de Pixel 8-serie introduceren. De smartwatch zal in het najaar op de markt verschijnen en draait uit de doos op WearOS 4.

