BlackMagic Introduceert Camera-app Voor Android

Blackmagic Design heeft een camera-app uitgebracht voor Android. De Blackmagic Camera-app is sinds vorig jaar al beschikbaar voor iOS, maar nu kunnen mensen met een Android-smartphone ook gebruikmaken van de vele camera-functies.

Blackmagic Design laat weten dat de mobiele Camera-app een vergelijkbare interface heeft als die van de digitale camera’s van het merk. In de Blackmagic camera-app kunnen gebruikers waarden zoals de framerate, sluitertijd, witbalans en ISO-waarde handmatig aanpassen. Ook kun je beelden in landschapsmodus opnemen terwijl de telefoon zich in portretmodus bevindt, en kun je beelden rechtstreeks opslaan in de Blackmagic Cloud of DaVinci Resolve om te bewerken.

De Blackmagic Camera-app is gratis te downloaden in de Google Play Store en moet werken op Samsung Galaxy- en Google Pixel-smartphones. Een meer gedetailleerde lijst met ondersteunde smartphones heeft Blackmagic Design niet gedeeld.

via [tweakers]