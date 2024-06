Samsung Introduceert Gele Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung heeft het kleurenaanbod van de Galaxy S24 Ultra vlaggenschip-smartphone uitgebreid. De smartphone is vanaf nu in Nederland ook verkrijgbaar in het geel. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft gekozen voor een subtiele tint geel.

Samsung noemt de nieuwe kleur Titanium Yellow en deze kleur is per direct te bestellen op de officiële website van Samsung. Wil je de Galaxy S24 Ultra kopen, maar is geel niet jouw kleur? Dan kun je kiezen voor titanium blauw, titanium groen, titanium oranje, titanium grijs, titanium zwart of titanium violet.

Ben je niet opzoek naar de Samsung Galaxy S24 Ultra, dan raden we aan om 10 juli in de gaten te houden. Op deze dag heeft Samsung namelijk een Galaxy Unpacked-evenement ingepland, waar de Zuid-Koreaanse fabrikant waarschijnlijk de Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, verschillende smartwatches, de Galaxy Ring en een nieuwe setje oordopjes zal introduceren.

via [AW]