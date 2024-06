Beelden En Specificaties Van HMD Tab Lite Gelekt

HMD Global werkt volgens de laatste geruchten aan een eigen tablet en op het internet is al een afbeelding opgedoken waarop deze tablet te zien zou zijn. De HMD Tab Lite is een budget-tablet met een 8,7-inch scherm die in drie verschillende kleuren op de markt verschijnt.

Nadat HMD onlangs al zijn eerste smartphones introduceerde kunnen we binnenkort ook een tablet verwachten. Beelden en specificaties van deze tablet zijn al uitgelekt. Volgens de geruchten beschikbaar de HMD Tab Lite over een 8,7-inch IPS-LCD scherm met een resolutie van 1340 x 800 pixels, een Unisoc T610-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 8MP hoofdcamera, een 5MP selfie-camera en een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 18W laden.

De HMD Tab Lite zou zowel ondersteuning hebben voor WiFi als het 4G-netwerk en de tablet krijgt een vermoedelijke adviesprijs mee van 149 euro. Wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden is nog onduidelijk.

