Leuke Race-games Voor Android in 2020

Iedere gamer heeft wel eens een race spel gespeeld, of het nu op een console, computer of op een smartphone is. Ook in de Google Play Store staan duizenden race games, maar door het grote aanbod is het soms moeilijk om de juiste games te vinden. Daarom zetten wij in dit artikel een aantal leuke en populaire race spellen op een rijtje die je in 2020 urenlang bezig kunnen houden.

Laten we deze lijst beginnen met Mario Kart Tour. Mario Kart is een klassieke race-game die al sinds de eerste consoles populair is. Het is dan ook niet gek dat Nintendo uiteindelijk een variant voor de smartphone heeft uitgebracht. In Mario Kart Tour kun je op klassieke tracks en op nieuwe tracks tegen elkaar racen. Tijdens het racen is het de bedoeling om voorwerpen op de weg te gooien of op je vrienden af te schieten om het je tegenstander moeilijker te maken. Mario Kart Tour is gratis te downloaden, maar maakt wel gebruik van in-app aankopen.

Ben je opzoek naar een realistische race-game dan is Asphalt 9: Legends een aanraden. Asphalt 9: Legends is een van de bekendste race-games voor de smartphone en heeft zeer indrukwekkende graphics. Je kunt alleen of met meerdere mensen tegen elkaar racen. Net als Mario Kart Tour is Asphalt 9: Legends gratis te downloaden in de Google Play Store en kun je in-app aankopen doen.

Riptide GP: Renegade is een racespel in een totaal andere stijl. Je raced namelijk op een soort jetski in een futuristische wereld. Met het uitvoeren van stunts kun je energie opsparen die je vervolgens kunt gebruiken om je een extra boost te geven. Je kunt Riptide GP: Renegade in de Play Store aanschaffen voor € 2,69.

We ronden deze lijst af met #Drive. #Drive is een eindeloze race-game geïnspireerd op road- en actiefilms uit de jaren ’70. De speler kiest een auto en een plaats en begint met rijden. Zorg er wel voor dat je goed stuurt, regelmatig tankt en niets anders aanraakt. Gameplay van #Drive is te zien in de onderstaande video.