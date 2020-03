“Huawei Verwacht In 2020 Flinke Daling In Smartphoneverkoop”

Huawei verwacht dit jaar minder smartphones te verkopen dan vorig jaar. De verwachtte daling heeft te maken met het ontbreken van Google Play Services. Hierdoor krijgen gebruikers van Huawei-smartphones geen toegang tot belangrijke apps zoals de Play Store, YouTube, Gmail, Google Maps en andere applicaties van Google.

Het handelsverbod tussen de Verenigde Staten en China is nog steeds gaande. Als gevolg hiervan mag Google geen Android-licenties geven aan Huawei. Smartphones zoals de Huawei Mate 30 Pro en de Honor 9X Pro verschenen daarom op de markt zonder Google Play Services. Huawei werkt hard aan een eigen alternatief voor de Play Store en de andere applicaties, maar veel klanten buiten China hebben de voorkeur voor Google Play Services.

In 2019 leek het handelsverbod nog geen impact te hebben op de cijfers van Huawei, maar de Chinese fabrikant zal de komende tijd steeds meer smartphones op de markt brengen zonder Google Play Services. Hierdoor verwacht Huawei, volgens The Information, in 2020 slechts 190 tot 200 miljoen smartphones te verkopen. In 2019 verkocht Huawei nog een recordaantal van 240 miljoen toestellen.

