Dit Is OPPO’s Eerste Smartwatch

OPPO heeft de eerste smartwatch van de fabrikant aangekondigd. De OPPO Watch heeft een vierkant scherm en draait niet op Wear OS, maar op OPPO’s eigen ColorOS. Hierdoor is het niet mogelijk om Wear OS-apps te installeren.

De OPPO Watch is een complete smartwatch met een vierkant AMOLED-scherm en een resolutie van 402 x 473 pixels. Er komen twee versies op de markt, namelijk een 1,6-inch en 1,9-inch uitvoering. Het scherm is lichtgebogen aan de zijkanten en heeft ondersteuning voor het DCI-P3-kleurenspectrum. Qua design lijkt de smartwatch veel op de Apple Watch.

Intern vinden we een Snapdragon Wear 2500-processor, 8GB opslagruimte, een hartslagmeter, gps, NFC, eSIM en een ECG-functie. De OPPO Watch is waterdicht tot een diepte van 50 meter.

De smartwatch komt met een VOOC-snellader, waardoor je de OPPO Watch na 15 minuten aan de lader weer een volle dag kunt gebruiken. 100% opladen duurt 75 minuten, waarna de accu 40 uur meegaat.

De OPPO Watch is vanaf 24 maart in China verkrijgbaar voor omgerekend ongeveer 250 euro (46mm) en 190 euro (42mm). Het is nog onduidelijk of en wanneer de smartwatch naar de Benelux komt.