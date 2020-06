MOBA-game Pokémon Unite Aangekondigd

De Pokémon Company heeft een nieuwe game aangekondigd, genaamd Pokémon Unite. Pokémon Unite is de eerste Pokémon MOBA-game en wordt gelanceerd op de Nintendo Switch en op smartphones.

Pokémon Unite wordt ontwikkeld in samenwerking met Tencent Games’ TiMi Studios, een bekende ontwikkelaar die ook verantwoordelijk is voor het populaire spel Call of Duty: Mobile. In Pokémon Unite spelen twee teams van vijf spelers tegen elkaar. Het is de bedoeling om samen wilde Pokémon te vangen, hun level te verhogen en om hun eigen Pokémon te laten evolueren. Het uiteindelijke doel is om het andere team te verslaan.

The Pokémon Company heeft nog niet bekendgemaakt wanneer Pokémon Unite gelanceerd zal worden, maar het is wel duidelijk dat het spel gratis te downloaden is.

via [AW]