Xiaomi Rolt MIUI 12-update Uit Naar Mi 9 en Mi 9T Pro

Xiaomi heeft een nieuwe grote update uitgerold naar de Xiaomi Mi 9 en de Mi 9T Pro. De update installeert MIUI 12, de nieuwste versie van Xiaomi’s schil, die een hoop verbeteringen met zich meebrengt.

De MIUI 12-update voor de Xiaomi Mi 9 en 9T Pro is nu in verschillende landen te downloaden, waaronder Nederland. Het gaat om een grote update met een hoop nieuwe functies en verbeteringen. Zo heeft de nieuwste versie van de schil een verbeterde Always On Display, een aangepaste interface met nieuwe live wallpapers en een betere lettertype, verbeterde notificaties en een vernieuwde en uitgebreidere instellingenmenu. Daarnaast moet het geheel stabieler draaien.

De update is nu in Nederland beschikbaar, maar Xiaomi rolt de update in fasen uit. Hierdoor kan het even duren voordat iedereen de update heeft ontvangen. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]