Dingen die we nu leuk vinden en die 50 jaar geleden te veel van het goede geweest zouden zijn

Als je ouder dan 30 bent en de uitdrukking “50 jaar geleden” hoort, is het eerste decennium dat in je hoofd opkomt waarschijnlijk de jaren vijftig, maar wat we wel bedoelen is de jaren zeventig. Onrustige en gezegende tijden vanuit verschillende gezichtspunten. Maar de mensen waren min of meer hetzelfde. We genieten van de vele voordelen die de moderne technologie biedt en die ons leven en onze opvattingen drastisch hebben veranderd. Wat schokt de generatie van onze grootouders het meest aan de moderne technologie?

Het krankzinnige niveau van connectiviteit. Iedereen is constant online. De hele tijd. Overal. Als je erover nadenkt, weten jongeren van nu (20 jaar en jonger) niet eens hoe mensen zonder Wi-Fi of 4G zouden kunnen leven. Gelukkig maar dat ze zich dat afschuwelijke geluid van de inbelverbinding niet herinneren, want ze zouden zich niet op hun gemak voelen bij een lage ontvangst, of een slecht signaal. Hoewel de moderne technologie daar ook voor gezorgd heeft. Je kunt altijd een telefoonversterker installeren en terugkeren naar de wereld van gesprekken, berichten, videochats, etc. Maar laten we eerlijk zijn, we flippen allemaal als we iets belangrijks te doen hebben en de ontvangst niet meer dan twee streepjes is. De moderne werkende mens heeft behoefte aan internet en een goede mobiele ontvangst. Een versterker is het beste product dat het signaal versterkt en garant staat voor volledige ontvangst in huis of op kantoor.

Hoeveel je kunt doen met je telefoon. Voor de generatie van de jaren ’70 was een vaste telefoon de enige norm. En zelfs die had niet iedereen. Er loopt nu letterlijk niemand meer rond zonder een smartphone in de hand. Onze ouders en onze grootouders hebben ze ook. Nog maar 10 jaar geleden werd een mobiele telefoon gebruikt voor niets anders dan bellen en sms’en (met uitzondering van af en toe een “snake” spelletje), maar tegenwoordig maken we documenten op die telefoon, maken we video’s, foto’s, en kunnen er mee vooruit als de computer het even niet doet. Een enorme sprong voorwaarts in een zeer korte periode. Het heeft de manier waarop we denken en nieuwe informatie verwerken daadwerkelijk veranderd. We zijn eigenlijk behoorlijk hulpeloos geworden. We vertrouwen elke keer als we hulp nodig hebben volledig op Google. En wat als we een paar uur van de stroom af zijn? Paniek en wanhoop.

Hoe doelgericht reclame is. Je kijkt op internet hoe je zelf je afvoer kunt schoonmaken en je krijgt vervolgens constant advertenties voor schoonmaakspullen op je sociale media. Geen verrassing voor iemand die daaraan gewend is, maar voor iemand die onbekend is met het hele concept lijkt het wel toverkunst! Hoe wisten ze dat? Big Brother kijkt, maar raak niet in paniek, haal diep adem en ga er volwassen mee om. Als je de advertenties niet wilt dan kun je de encyclopedie gebruiken in plaats van Google en blijf je uit de buurt van sociale media. Het is eigenlijk heel makkelijk om te doen als je meer dan 70 jaar oud bent. Maar hoe zit het met de rest? Dat weten we zo nog niet.

Onderzoek naar kunstmatige intelligentie. Sciencefiction schrijvers waarschuwen ons al jaren, maar we zijn nog steeds vastberaden op weg om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen die kan leren en evolueren. Zal het ons leiden naar een oorlog tussen mensen en machines? Het lijkt hoogst twijfelachtig of het zal lijken op iets uit “The Terminator”-films. Ik denk niet dat er nog meer dan 50 jaar nodig is voordat robothulp de norm wordt. Wat denk je?

De technologie ontwikkelt zich snel. Te snel soms. Maar als we aan de top willen blijven, moeten we precies begrijpen hoe de dingen om ons heen werken. Dat is de enige manier om de “afhankelijkheid” cyclus te doorbreken en van een gebruiker naar een onafhankelijke gebruiker te gaan. Laten we leren van onze ouders en de verleiding weerstaan om voor de 100e keer zinloos door onze sociale media te scrollen. Ga terug naar de echte wereld, lees een boek, maak tijd om af te spreken met echte mensen en breng je ouders een bezoekje!