MudRunner Komt Naar Android en iOS

De offroadsimulator MudRunner, die sinds 2017 beschikbaar is voor de pc en consoles, komt 15 juli naar Android en iOS. MudRunner kost 7 euro en maakt gebruik van in-app aankopen.

De ontwikkelaar van MudRunner laat weten dat de physics van de mobiele versie gelijk is aan die van de volledige versie, maar dat de interface en besturing van de game zijn aangepast. MudRunner Mobile heeft vijftien omgevingen en zestien voertuigen.

MudRunner Mobile is nog niet te downloaden, maar staat al wel in de Apple App Store voor 7 euro. In de Google Play Store staat nog geen prijs vermeld, maar we kunnen hetzelfde prijskaartje verwachten. Ondanks dat MudRunner Mobile niet gratis is maakt het spel nog steeds gebruik van in-app aankopen. Wat voor items je via in-app aankopen kunt aanschaffen is nog onduidelijk.

via [tweakers]