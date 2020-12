Amazon Luna Nu Beschikbaar Op Android

Amazon Luna, een cloud-gamingdienst van Amazon, is vanaf nu in de VS beschikbaar voor Android. Amazon Luna gaat de concurrentie aan met Google Stadia. De dienst heeft ondersteuning voor een beperkt aantal smartphones van Samsung, Google en OnePlus.

Met de cloud-gamingdienst Amazon Luna kunnen gebruikers games draaien die zijn geïnstalleerd op de servers van Amazon. Hierdoor is het niet nodig om een spel eerst te downloaden en te installeren. Amazon heeft integraties met Twitch toegevoegd en maakt gebruik van een abonnementsformule.

Momenteel is Amazon Luna op Android alleen als bèta beschikbaar in de Verenigde Staten. Luna was daar al beschikbaar voor pc, Fire TV, de webbrowser en iOS. Gamers kunnen gebruikmaken van de Luna Controller of een andere bluetooth-controller zoals de DualShock 4 of de Xbox One Controller. Momenteel is Luna alleen te spelen op de onderstaande toestellen. We weten nog niet wanneer de dienst in Europa beschikbaar zal zijn.

Google-smartphones

– Google Pixel 4 XL

– Google Pixel 4a

– Google Pixel 4a 5G

– Google Pixel 5

Samsung-smartphones

– Samsung Galaxy S10

– Samsung Galaxy S10+

– Samsung Galaxy Note 10

– Samsung Galaxy Note 10+

– Samsung Galaxy S20

– Samsung Galaxy S20+

– Samsung Galaxy S20 Ultra

OnePlus-smartphones

– OnePlus 7

– OnePlus 7 Pro

– OnePlus 8

– OnePlus 8 Pro

– OnePlus Nord

– OnePlus 7T

– OnePlus 7T Pro

