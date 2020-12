Android 11-update Rolt Nu Ook Uit Naar Unbranded Samsung Galaxy S20

Ongeveer twee weken geleden begon Samsung met de uitrol van Android 11 voor de Galaxy S20-serie. Op dat moment was de update alleen beschikbaar voor mensen die hun toestel bij Vodafone hebben gekocht. Uit berichten van Galaxy S20-gebruikers blijkt echter dat de Android 11-update nu ook binnenkomt op de andere Galaxy S20-toestellen.

Het lijkt er nu op dat alle bezitters van de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra in Nederland de komende dagen Android 11 met de One UI 3.0-schil kunnen downloaden. De update rolde al uit in Nederland, maar tot nu toe was de update alleen voor Vodafone-branded toestellen beschikbaar. De update brengt naast verschillende nieuwe functies en aanpassingen ook de beveiligingspatch van december 2020 met zich mee.

One UI 3.0 is onder andere voorzien van een aangepaste lay-out die vloeiender werkt en eenvoudiger te bedienen is, meer privacy-opties, de mogelijkheid om de smartphone eenvoudig te vergrendelen door twee keer op het scherm te tikken en een verbeterde camera-app, mediabediening en spraakassistent Bixby. Heb jij de update al ontvangen?

via [droidapp]