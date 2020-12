Qualcomm Introduceert Midrange-chipset Snapdragon 678

Qualcomm heeft een nieuwe chipset aangekondigd voor mid-range smartphones. De Snapdragon 678 is de opvolger van de Snapdragon 675-chipset en is voornamelijk sneller dan zijn voorganger. Veel veranderingen zien we niet.

Qualcomm laat weten dat de Snapdragon 678 op twee gebieden beter is dan de Snapdragon 675. De chipset maakt opnieuw gebruik van de Kryo 460-cpu, maar de kloksnelheid van de twee snelle Cortex A76-kernen is nu verhoogd van 2,0 naar 2,2GHz. Ook maakt de chipset opnieuw gebruik van de Adreno 612-gpu, maar deze zou nu beter presteren. Op welk vlak en hoeveel beter heeft Qualcomm niet gezegd.

De Snapdragon 678 is gemaakt op 11nm en heeft geen ondersteuning voor 5G. We weten nog niet welke smartphones de nieuwe chipset gaan gebruiken.

via [tweakers]