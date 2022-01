Top RPG-spellen met gok-elementen

Je hebt als gokliefhebber diverse opties als je een gokje wil wagen bij een online casino. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor speciale RPG- spellen zoals Dungeons & Dragons. Meestal kiezen gokkers voor dergelijke spellen in online casino’s om hun gameplay nog spannender te maken. In deze blog kom je te weten wat een RPG- spel is en welke van deze spellen tot de top behoren.

Wat is een RPG-spel?

‘RPG’ in (online vídeo) gaming staat voor ‘role-playing games’ of rollenspellen’. Het gaat in deze genre om single-player en multiplayer spellen. Je kunt in je eentje of met een heel team diverse ‘computer gegenereerde’ avonturen beleven.

Bij RPG- spellen is het de bedoeling dat je je personage steeds sterker maakt. Dit kun je doen door betere uitrusting te bemachtigen, nieuwe technieken te leren en alle andere eigenschappen van je personage te verbeteren. Je moet ook steeds strategische besluiten nemen om verder in het spel te komen.

Red Dead Redemption

Dit spel is gemaakt door Rockstar. Behalve de verscheidenheid aan rollen die je aan kunt nemen, zijn er ook verschillende nieuwe functies, die er constant aan worden toegevoegd. Het spel heeft namelijk een unieke poker functie met meerdere kaarten. Hiermee kunnen spelers geld winnen door hun geluk te beproeven. Het is een uniek soort gokspel dat aan populariteit heeft gewonnen in westerse landen.

In Red Dead Redemption kunnen spelers verschillende functies gebruiken, zoals online poker en het downloaden van video games. Bij het Nitro Casino kun je dit spel gerust uitproberen.

Wish Upon a Jackpot Slot

Naast Red Dead Redemption behoort het Wish Upon a Jackpot slot ook tot een van de bekendere RPG- casino games. Dit spel is gebaseerd op een sprookje. Je krijgt te maken met kastelen, magische bossen, kikkers die in droomprinsen veranderen, glazen muiltjes en prinsessen.

Ook de bonussen hebben een sprookjes thema. Denk aan de Repelsteeltjes bonus geldprijs, een Jack and Beanstalk bonus, gratis spins voor Rapunzel en gratis spins voor de drie biggetjes. Voor de sprookjes liefhebbers is deze slot zeker het proberen waard.

Wild Worlds Slot

Wild Worlds Slot is een RPG NetEnt game welke bestaat uit een radicaal plot, je krijgt te maken met verschillende bonussen en je krijgt zelfs een spelkaart te zien met gesplitste scherm. Dit slot biedt je de mogelijkheid om 2500 keer je inzet te winnen.

Het enige wat je moet doen is proberen de wereld te redden van afschuwelijke, gigantische wezens. Als held dien je al je krachten hiervoor te bundelen. Je gaat dus op een missie om deze wezens een kopje kleiner te maken. Dit slot bestaat ook uit andere bonus elementen, tuimelende rollen en een hoge mate van volatiliteit. Lijkt het je spannend om tegen afschuwelijke monsters te vechten? Dan is dit slot zeker het proberen waard.