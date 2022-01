“Facebook Werkt Aan Smartwatch Met Afneembaar Scherm en Drie Camera’s”

Meta, het moederbedrijf van Facebook, werkt aan een eigen smartwatch. De smartwatch krijgt mogelijk een afneembaar scherm en drie camera’s. Dit blijkt uit patenten die het bedrijf heeft aangevraagd. De Meta-smartwatch verschijnt mogelijk deze zomer al op de markt.

Berichten over de komst van een smartwatch van Meta gaan al geruime tijd rond en langzaam lekken steeds meer details uit. Zo schreef The Verge vorig jaar al dat de smartwatch in de zomer van 2022 op de markt moet verschijnen en deelde Bloomberg vervolgens de eerste renders. Nu heeft de website LetsGoDigital een patent ontdekt met daarbij een 49 pagina’s tellende tekst die twee smartwatches beschrijft.

De smartwatches krijgen volgens het patent een afneembaar scherm en drie camera’s met verschillende lenzen. Het scherm is met magneten bevestigd aan de horlogekast. Je kunt het scherm uit de behuizing halen en vervangen met een ander scherm die is uitgerust met andere soorten camera’s. In het patent beschrijft Meta twee verschillende smartwatches, één met een vierkant ontwerp en één met een rond ontwerp.

Met de aanwezige camera’s kun je videobellen en foto’s maken die je rechtstreeks op social media kunt delen. Ook kunnen de camera’s mogelijk een rol spelen bij virtual reality (VR)- en augmented reality (AR)-toepassingen, maar details hierover hebben we niet. Meta heeft zelf wel bekendgemaakt dat het bedrijf nu al werkt aan de volgende generaties van de smartwatch. Het is dus mogelijk dat de smartwatch in de beschrijving van het patent niet de eerste generatie van de Meta-smartwatch is.

via [AW]