Google Pixel 6 (Pro) Ontvangt Januari-update

Gebruikers van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro hebben er lang op moeten wachten, maar de beveiligingsupdate van januari is nu eindelijk te downloaden op de vlaggenschip-smartphones. De update brengt veel beveiligingsverbeteringen en bugfixes met zich mee. Dit is iets waar gebruikers al sinds de lancering van de smartphone op wachten.

Google rolde in december een update uit die meer dan 100 aanpassingen en verbeteringen met zich meebracht. De december-update bevatte echter verschillende bugs die onder andere signaalproblemen veroorzaakten. Hierdoor heeft Google de update moeten staken. Sindsdien wachten gebruikers op de volgende update die de problemen van de december-update en de voorgaande problemen fixt. Deze update rolt nu eindelijk uit.

De update van januari zorgt er onder andere voor dat de vingerafdrukscanner en camera beter werken. Ook is de functie ‘Quick Tap to Snap’ toegevoegd, waarmee je sneller content kunt delen op Snapchat. Daarnaast is er nu ondersteuning voor draadloos 23 Watt opladen met de Pixel Stand van de tweede generatie. De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de januari-update bij alle Google Pixel 6 (Pro)-gebruikers is aangekomen.

via [AW]