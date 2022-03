Verschillende soorten games

Met de komst van het internet en de populaire gameconsoles is het aantal games enorm gestegen. De tijd van Pac-Man is allang voorbij, en tegenwoordig bestaan onze games uit intrigerende verhaallijnen en grafische beelden. Maar door dit uitgebreide assortiment zie je soms door de bomen het bos niet meer. Welke spelletjes passen er nu het beste bij jou? Om je een beetje op weg te helpen lees je in dit artikel alles over de drie populairste game genres. Ben je enthousiast geworden? Neem dan eens een kijkje in de Ubisoft Store, en ontdek je nieuwe favoriete games.

Multiplayer games

Vroeger had je weinig keuze, en kon je de meeste games alleen maar in je eentje spelen. Gelukkig is daar inmiddels verandering ingekomen. Multiplayer games zijn spelletjes die door meerdere mensen tegelijkertijd gespeeld kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door samen in één team te spelen, of door het tegen elkaar op te nemen in wedstrijden. Bij veel multiplayer games kun je tegenwoordig ook spelen tegen spelers die je helemaal niet kent. Dit betekent dat je het spel online speelt, en het spel contact legt met spelers van over de hele wereld. In sommige multiplayer spellen is het zelfs mogelijk om met de andere spelers te chatten. Speel je liever alleen? Geen zorgen, want de meeste games worden zowel met multiplayer- als met singleplayer opties aangeboden.

First Person Shooters

First Person Shooter spelletjes worden ook wel FPS genoemd. In deze games kruipen de spelers letterlijk in de huid van hun personage, en zien de wereld door de ogen van hun avatar. Hierdoor lijkt het alsof je midden in de actie staat. FPS games staan alom bekend als de meest spannende games, omdat je de wereld vanuit je personage bekijkt. Dit betekent dat je bij iedere beweging goed moet nadenken. Je zou deze games daarom ook wel kunnen vergelijken met paintballen. FPS games zijn ongelooflijk intensief, en vereisen discipline, behendigheid en snelheid. Call of Duty en Battlefield zijn populaire voorbeelden van dit soort spelletjes.

Avontuurlijke games

In deze games bestuurt de speler een personage. Dit personage gaat op een groot avontuur, en de speler moet het personage helpen door puzzels op te lossen en belangrijke spullen te vinden. Een goede verhaallijn en prachtige, grafische beelden zijn onmisbaar bij deze games. Het is dus niet zo gek dat avontuurlijke games vaak worden gebaseerd op populaire films of televisie-series. Eén van de meest populaire avontuurlijke games van de afgelopen jaren is Animal Crossing. In deze game bestuur jij een personage dat zijn eigen eiland heeft, en moet onderhandelen met anderen voor onder andere voedsel en bouwmaterialen. Maar vergis je niet, want er zijn ook stoerdere avontuurlijke games op de markt. Denk bijvoorbeeld aan Prince of Persia. Vergeet daarom nooit om van tevoren goed de verhaallijn te controleren.