Motorola Moto G22 Officieel Aangekondigd

Motorola heeft deze week de Moto G22 officieel aangekondigd. De Motorola Moto G22 is een budget-smartphone met een grote accu en een vierdubbele camera. De smartphone verschijnt later deze maand in Nederland op de markt voor 179 euro.

De Motorola Moto G22 is een budget-smartphone die vanaf 21 maart in Nederland en België verkrijgbaar is in de kleuren zwart, blauw en wit. De smartphone beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een HD-resolutie, een 90Hz verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor een 16MP selfie-camera. Intern vinden we een MediaTek Helio G37-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 10W opladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een dieptesensor.

De Moto G22 draait uit de doos op Android 12 en is later deze maand bij de meeste webwinkels verkrijgbaar voor 179 euro in de kleur zwart. Via Motorola zelf is een blauwe en witte versie beschikbaar.

