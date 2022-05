Een complete beoordeling van Enzo casino

Enzo is een modern online casino, dat wij graag voor jou beoordelen. Het is mooi ontworpen en op dat gebied zelfs 1 van de beste op de markt. Je profiteert bij casino Enzo van een goede klantenservice, veel spellen en mooie promoties, waarover we je nu alles gaan vertellen.

Bij Enzo casino vind je werkelijk elk type spel dat je je maar kunt wensen. Er zijn meer dan 400 spellen beschikbaar, zoals slots, varianten van roulette, poker en blackjack en live spellen. Daarnaast heb je hier ook video poker tot je beschikking. In aanvulling op het gewone aanbod, dat vaak ook bij andere casino’s te vinden is, kiest Enzo casino ook voor actiespellen, VIP spellen en micro bets.

Bonussen bij Enzo casino

Enzo casino heet jou welkom met een fantastisch aanbod. Het een welkomstbonus die je maximaal 1500 euro kan opleveren, een match bonus met een percentage van 150. Het gebruik van sommige betaalmethodes kan je hier ook een lucratieve bonus opleveren. Let daarnaast op de regelmatige gratis spins en andere regelmatige bonussen. Het loont ook om de Enzo casino klantenservice te vragen om een persoonlijke promotie.

Verder is er bij Enzo ook een loyaliteitsprogramma. Deze bestaat uit vier levels. Des te hoger jouw level, des te sneller je punten spaart. Bij elk nieuw niveau krijg je natuurlijk leuke cadeautjes.

Klantenservice en betalingen bij Enzo casino

Er zijn bij Enzo casino heel veel betaalmethodes beschikbaar. Een aantal van deze methodes die ook geschikt zijn voor Nederlandse gebruikers zijn: Maestro, Neteller, Skrill, Trustly, directe bankoverschrijving en IDeal. Verder zijn er veel andere nationale betaalmethodes, waaruit blijkt dat Enzo zich echt richt op veel landen in de wereld.

Daarmee zijn er dus ook voldoende betaalmethodes om een uitbetaling mee uit te voeren. Deze verlopen bij Enzo snel en er zijn de nodige technologische maatregelen genomen om de zekerheid van jouw uitbetaling te garanderen. Deze kan ook gewoon worden overgeboekt naar een Nederlandse bankrekening.

Je kunt op veel verschillende manieren contact opnemen met de Enzo casino klantenservice. Allereerst is er een live chat, die 24/7 beschikbaar is. Het alternatief is dat je telefonisch of per e-mail contact opneemt met Enzo. Wij ervaren dat de medewerkers deskundig zijn en echt antwoord kunnen geven op vragen. Een goede klantenservice is belangrijker dan je denkt, want dit is het contactpunt van het online casino.

Dit vinden wij van Enzo casino

Wij zijn best enthousiast over Enzo casino. Het casino lijkt veilig en biedt veel betaalmethodes. Er is een goede klantenservice. Naast dat Enzo casino zich richt op live spellen zijn er ook veel geautomatiseerde versies. Als promoties voor jou belangrijk zijn, zit je hier op de goede plek.

Verder ziet de website van Enzo casino er gewoon strak en modern uit. Als je besloten hebt dat je bij Enzo casino gaat spelen, kun je binnen een paar minuten een account aanmaken. Probeer wel eerst gratis software uit, zodat je weet waar je aan toe bent als je in het echt gaat spelen.