OnePlus Nord 2T en OnePlus Nord CE 2 Lite Nu In Nederland Verkrijgbaar

OnePlus heeft onlangs twee nieuwe mid-range smartphones aangekondigd. De OnePlus Nord 2T en de Nord CE 2 Lite zijn beiden sinds gisteren verkrijgbaar in Nederland. De smartphones krijgen een adviesprijs mee van 399 en 299 euro.

De OnePlus Nord 2T 5G beschikt over een 6,43-inch 90Hz AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een in-display vingerafdrukscanner, een MediaTek Dimensity 1300-processor met 5G-ondersteuning, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.500 mAh accu met ondersteuning voor 80W SUPERVOOC-snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP monolens.

De OnePlus Nord 2T 5G kost 399 euro (8GB + 128GB) of 499 euro (12GB + 256GB) en is verkrijgbaar in de kleuren Gray Shadow en Jade Fog. Tijdelijk ontvang je gratis draadloze oordopjes cadeau. De smartphone draait uit de doos op Android 12 met de OxygenOS 12.1-schil.





De OnePlus Nord CE 2 Lite 5G is een goedkopere smartphone met een plastic behuizing. De Nord CE 2 Lite beschikt over een 6,59-inch 60Hz LCD-scherm met een resolutie van 2412 x 1080 pixels, een Snapdragon 695 5G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W SUPERVOOC-snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.

De OnePlus Nord CE 2 Lite 5G (6GB + 128GB) kost 299 euro en is verkrijgbaar Blue Tide en Black Dusk.