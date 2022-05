Xiaomi Mi Band 7 Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft de nieuwste versie van zijn polaire fitnesstracker aangekondigd. De Xiaomi Mi Band 7 heeft een groter scherm en meer functies dan zijn voorganger, maar behoudt dezelfde adviesprijs.

De Xiaomi Mi Band 7 heeft een 1,62-inch scherm, wat iets groter is dan het 1,56-inch scherm van de Mi Band 6. Volgens Xiaomi is het beeldoppervlak 26 procent groter geworden. Xiaomi heeft de software aangepakt om beter overweg te kunnen met het grotere scherm. Denk hierbij aan grotere icoontjes, nieuwe animaties en nieuwe wijzerplaten.

Xiaomi heeft het polsbandje in zes verschillende kleuren uitgebracht en de software heeft meer gezondheidsfuncties gekregen, waaronder de mogelijkheid om je trainingsbelasting, hersteltijd en je maximale zuurstofopname te meten. Je hebt de keuze uit maar liefst 120 sportmodi en uiteraard kun je zaken zoals je hartslag, de zuurstofgehalte in je bloed en je slaap nauwkeurig in de gaten houden. De accu van de Mi Band 7 gaat zo’n 14 dagen mee en de fitnesstracker is waterdicht tot een diepte van 50 meter. Zwemmen en douchen met de Mi Band 7 is dus geen probleem.

Het is nog onduidelijk vanaf wanneer de Xiaomi Mi Band 7 in Nederland verkrijgbaar is, maar in China is de wearable verkrijgbaar voor omgerekend zo’n 35 euro. De Mi Band 6 kost in Nederland ongeveer 40 euro.

via [androidplanet]