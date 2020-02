“Samsung Galaxy Home Mini Speaker Vanaf 12 Februari Verkrijgbaar”

Samsung zal de Galaxy Home Mini speaker vermoedelijk op 12 februari uitbrengen. Dit blijkt uit een persbericht die tijdelijk op de website van de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft gestaan.

Uit een screenshot gedeeld door TizenHelp blijkt dat Samsung op zijn website heeft gezet dat de slimme speaker “Galaxy Home Mini” op 12 februari in Zuid-Korea op de markt zal verschijnen voor omgerekend 75 euro. Er stond niks over een release in andere landen en Samsung heeft het bericht kort na het publiceren weer van de site gehaald. Als dit bericht klopt betekent het dat de release direct na Samsung’s Unpacked-evenement zal plaatsvinden. Tijdens dit evenement zal Samsung verschillende nieuwe producten presenteren.

De Samsung Galaxy Home Mini is een kleine speaker die is uitgerust met 5W-speakers van AKG en twee microfoons. Ook is er ondersteuning voor de stemassistent Bixby. Samsung presenteerde in 2018 al de reguliere Galaxy Home, maar deze grotere speaker is nog steeds niet uitgebracht.

via [tweakers]