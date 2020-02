Samsung Galaxy A50 en Galaxy Note 10(+) Ontvangen Beveiligingsupdate Van Februari 2020

Samsung is er net als vorige maand weer vroeg bij als het gaat om de uitrol van de nieuwste beveiligingspatch. Google introduceert aan het begin van elke maand een nieuwe beveiligingspatch en Samsung heeft de patch van februari nu al uitgerold naar de Galaxy A50 en de Galaxy Note 10-serie.

De beveiligingspatch van februari 2020 komt nu binnen op drie smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung. De update voor de Galaxy A50 is 123MB groot en de update voor de Galaxy Note 10 en Note 10+ is ongeveer 155MB groot. De update dicht de nieuwste kwetsbaarheden in het besturingssysteem en zorgt mogelijk voor stabiliteitsverbeteringen.

Updates worden doorgaans in fasen uitgerold. Hierdoor kan het even duren voordat iedereen de update binnen heeft. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]