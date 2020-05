Samsung Galaxy Note 20 Plus Te Zien Op Nieuwe Renders

De Samsung Galaxy Note 20 Plus is te zien op nieuwe renders die afkomstig zijn van de betrouwbare bron OnLeaks. De smartphone krijgt volgens de geruchten een 6,9-inch scherm en maximaal 16GB werkgeheugen.

De introductie van de Galaxy Note 20 Plus komt steeds dichterbij en daarom duiken steeds vaker berichten op in het geruchtencircuit. De laatste berichten zijn afkomstig van de betrouwbare bron OnLeaks. De bron heeft enkele renders en details gedeeld. De Samsung Galaxy Note 20 Plus beschikt volgens de laatste geruchten over een 6,9-inch scherm met een resolutie van 3040 bij 1440 pixels, een 19:9-beeldverhouding, een variabele verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Intern beschikt de smartphone over een Exynos 992-processor, maximaal 16GB werkgeheugen en een 4500 mAh accu.

De speaker en de ingang voor de S Pen aan de onderkant van de behuizing zijn nu naar links verplaatst. Achterop zit een langwerpige camera-module. De module krijgt vermoedelijk een 108MP hoofdlens en een laserautofocus. De 100x Space Zoom-feature verdwijnt omdat deze bij de S20 Ultra voor focusproblemen zorgt. Wat vinden jullie van de Galaxy Note 20 Plus?

