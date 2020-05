Moto Razr 2 Krijgt Grotere Accu en 5G-ondersteuning

Thibault Dousson, de Zuid-Afrikaanse voorzitter van Lenovo heeft via Android Authority aangegeven dat er een tweede generatie van de Moto Razr op komst is. De nieuwe opvouwbare smartphone zal waarschijnlijk in september op de markt verschijnen.

Via XDA Developers zijn al verschillende specificaties van de Moto Razr 2 opgedoken. De smartphone krijgt waarschijnlijk een Snapdragon 765-processor met een X52-modem voor 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 2.845 mAh accu. De huidige Moto Razr heeft een 2.510 mAh accu.

Qua camera’s verwachten we een 48MP rear-camera en een 20MP selfie-camera. De Moto Razr 2 draait uit de doos op Android 10. De huidige Moto Razr is sinds april in de Benelux verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1599 euro.

via [hardware.info]