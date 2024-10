Xiaomi Deelt Beelden En Eerste Specificaties Van Xiaomi 15 (Pro)

Xiaomi heeft voor de officiële lancering van de Xiaomi 15-serie al enkele beelden en specificaties van de Xiaomi 15 en 15 Pro gedeeld. Alle nog ontbrekende informatie zal op 29 oktober worden gedeeld.

De Xiaomi 14T (Pro) is nog maar net onthult, maar de fabrikant is nu alweer klaar voor de lancering van zijn volgende smartphones. We zien op gedeelde beelden dat de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Pro een behuizing krijgen met vlakke zijkanten. De Xiaomi 15 heeft een plat scherm, terwijl de 15 Pro een minimale afronding heeft. Achterop vinden we een vierkante camera-module met daarin vier lenzen.

Veel over de specificaties heeft Xiaomi nog niet gedeeld. Wel weten we dat de Xiaomi 15 een 6,36-inch AMOLED-scherm krijgt met een 120Hz verversingssnelheid. De schermranden zijn 1,38 millimeter dun.

Overige specificaties ontbreken nog, maar de geruchten spreken over de aanwezigheid van een Snapdragon 8 Elite-processor, wat de opvolger van de Snapdragon 8 Gen 3 is. De Xiaomi 15 Pro krijgt mogelijk een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 90W draadloos laden.

De officiële introductie zal op 29 oktober plaatsvinden, waarna wij alle details met jullie zullen delen.