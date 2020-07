Samsung Deelt Afbeeldingen Van Galaxy Note 20 Ultra

YouTuber Техно Гарри heeft op de Russische website voor de oudere Galaxy Note 8 afbeeldingen gevonden waarop vermoedelijk de Galaxy Note 20 of Note 20 Ultra te zien is. Waarschijnlijk gaat het om een “foutje” en was het niet de bedoeling om de afbeeldingen daar te plaatsen. Samsung heeft de site voor de Galaxy Note 8 inmiddels offline gehaald.

In de beschrijving van de afbeeldingen stond dat het gaat om een Note 10 met de blauwe stylus. Zoals je kunt zien klopt deze beschrijving niet. Op de Nederlandse site zien we wel een Note 10 met blauwe stylus. De afbeeldingen op de Russische pagina tonen een toestel met een design die overeen komt met eerdere geruchten over de Note 20 Ultra.

Aan de achterkant zien we een driedubbele camera-module waarvan één lens lijkt op een periscopische telelens. Ook zien we de stylus. De voorkant is niet zichtbaar. Samsung heeft zelf niet gereageerd op deze vondst, maar vermoedelijk zal Samsung de smartphone volgende maand officieel introduceren.

via [tweakers]