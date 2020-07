Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Voor Smartwatches Aangekondigd

Qualcomm heeft een nieuwe processor aangekondigd voor de volgende generatie Wear OS-smartwatches. De Snapdragon Wear 4100-chipset is volgens Qualcomm 85 procent sneller dan zijn voorganger.

De Snapdragon Wear 4100 is de opvolger van de Wear 3100 uit 2018. De nieuwe processor maakt gebruik van een efficiënter 12 nm-bakproces in vergelijking met het 28 nm-proces. Qualcomm belooft een prestatiewinst van 85 procent. Voor de cpu maakt de nieuwe chipset gebruik van een quad-core Cortex-A53 opstelling met een kloksnelheid van 1,7 GHz. Voor de gpu gebruikt de Wear 4100 een Adreno 504, die 2.5 keer sneller is dan zijn voorganger. Daarnaast heeft de Wear 4100 ondersteuning voor een energiezuinige 4G-modem en voor 16 MP camera’s.

Qualcomm heeft ook de Snapdragon Wear 4100 Plus uitgebracht. Deze chipset beschikt grotendeels over dezelfde specificaties, maar de Plus-chipset heeft een tweede processor die taken uitvoert die weinig rekenkracht vergen. Denk hierbij aan het meten van je hartslag of je slaappatroon. Tijdens deze taken schakelt de hoofdprocessor uit om energie te besparen.

De eerste smartwatches met een Snapdragon Wear 4100 processor verschijnen dit jaar op de markt. De fabrikant Mobvoi heeft al bekendgemaakt dat de volgende generatie van de TicWatch Pro deze processor krijgt.

via [AW]