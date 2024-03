Renders Tonen Vouwbare Samsung Galaxy Z Fold 6

Deze zomer zal Samsung alweer de zesde generatie van de Galaxy Z Flip en Z Fold introduceren. De bekende tech-lekker Onleaks heeft nu echter al een aantal renders gedeeld die de Galaxy Z Fold 6 van alle kanten laten zien.

Als we op de renders afgaan dan zien we dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 een vernieuwd ontwerp krijgt. Zo krijgt de smartphone een hoekeriger design met platte zijkanten. Dit design lijkt meer op het design van de Galaxy S24-serie.

Achterop vinden we een driedubbele rear-camera. De selfie-camera zit verwerkt onder het vouwbare scherm. Dit scherm is volgens de geruchten ongeveer 7,6-inch groot. Het coverscherm heeft een grootte van 6,2-inch. De behuizing meet opengevouwen 153,5 x 132,5 x 6,1 millimeter. Dit is iets korter en iets breder dan de Galaxy Z Fold 5.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie van de Samsung Galaxy Z Fold 6 zal plaatsvinden.

