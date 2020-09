“TicWatch 3 Pro Krijgt Twee Schermen En Wear 4100-processor”

Voor de tweede keer zijn details van de aankomende TicWatch 3 Pro vroegtijdig online gezet. Eerder verscheen de smartwatch tijdelijk op een productpagina op Amazon en nu publiceerde een Maleisische webwinkel details van de TicWatch 3 Pro. Via deze twee bronnen weten we nu meer over de specificaties.

Op de Amazon-productpagina stond dat de TicWatch 3 Pro beschikt over een Snapdragon Wear 4100-processor en volgens de Maleisische webwinkel is dit inderdaad het geval. De smartwatch zou verder uitgerust zijn met 1GB werkgeheugen, 8GB opslagruimte, een 595 mAh accu en een ingebouwde GPS-chip. De TicWatch 3 Pro kan je hartslag, slaap, sportactiviteiten en zuurstofgehalte in het bloed meten.

De TicWatch Pro 3 heeft twee schermen bovenop elkaar zitten. Het gaat om een 1,4-inch kleuren AMOLED-scherm en een zuinig LCD-paneel dat alleen zwarttinten kan weergeven. Wanneer je het AMOLED-scherm gebruikt gaat de accu tot drie dagen mee, maar als je alleen het LCD-paneel gebruikt kan de accu wekenlang doorgaan.

Volgens de geruchten zal Mobvoi de TicWatch 3 Pro op 24 september officieel introduceren.

via [AW]