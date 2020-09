Microsoft Surface Duo Ondergaat Duurzaamheidstest

Microsoft heeft onlangs een opmerkelijke smartphone op de markt gebracht onder de naam Surface Duo. De smartphone met twee schermen krijgt op het gebied van design veel positieve reacties, maar YouTuber JerryRigEverything vroeg zich af hoe stevig deze relatief dunne smartphone is. Daarom voerde hij een duurzaamheidstest uit met messen, vuur en druk.

Tijdens de duurzaamheidstesten van JerryRigEverything geeft hij antwoorden op de volgende simpele vragen. Hoe krasbestendig is het scherm en hoe reageert het scherm op hitte, hoe krasbestendig is de behuizing en is de behuizing eenvoudig te buigen? Ben je van plan om de Microsoft Surface Duo te kopen, dan is het waarschijnlijk interessant om de onderstaande video te bekijken zodat je een idee krijgt hoe duurzaam de smartphone is.

