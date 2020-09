“TicWatch 3 Pro Krijgt Als Eerste Een Snapdragon Wear 4100-chipset”

Qualcomm heeft dit jaar de nieuwe Snapdragon Wear 4100-chipset aangekondigd, die sneller en zuiniger is dan zijn voorganger. Via Amazon is nu de eerste smartwatch met deze processor uitgelekt. Het gaat om de TicWatch 3 Pro.

Wearables die draaien op Wear OS maken gebruik van een Wear 2100- of Wear 3100-chipset. Deze chipsets zijn helaas niet erg zuinig, waardoor de meeste Wear OS-wearables een korte accuduur hebben. Daarom introduceerde Qualcomm dit jaar de Wear 4100-chipset, die niet alleen sneller is maar ook een stuk minder energie verbruikt. Hierdoor moet de accu een stuk langer meegaan.

De eerste smartwatch met deze chipset is nu uitgelekt op Amazon. Het gaat om de TicWatch 3 Pro, die volgens de productpagina 45.1 x 45.1 x 12.6mm groot is. Intern vinden we dus de Wear 4100-chipset, maar het is niet duidelijk of het om de ‘standaard’ of ‘Plus’ uitvoering gaat.

Volgens Droid-Life, die de productpagina eerder had gespot, kreeg de TicWatch 3 Pro een adviesprijs mee van 299 Britse Pond, omgerekend ongeveer 340 euro. Nu is de prijs op de pagina echter aangepast naar 399 Pond, ongeveer 450 euro. Het is onduidelijk welke prijs klopt. Het is ook mogelijk dat het simpelweg gaat om een placeholders voor de definitieve prijs.

Mobvoi zal de TicWatch 3 Pro vermoedelijk op 1 oktober 2020 officieel introduceren. Tot de officiële lancering van de smartwatch is dit bericht slechts een gerucht.

via [AW]