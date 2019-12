Samsung’s Cloud-gamingdienst Komt Naar Meer Smartphones

Samsung heeft de PlayGalaxy Link cloud-gamingdienst beschikbaar gemaakt voor meer smartphones van het bedrijf. Vanaf nu is het ook mogelijk om de dienst te gebruiken op de Galaxy Fold, S9, Note 9 en A90.

Met Samsung PlayGalaxy Link kun je gametitels via de cloud spelen op je Samsung-telefoon. De gamingdienst was al beschikbaar voor de Galaxy Note 10 en S10-series, maar vanaf nu is de dienst ook te gebruiken op de Galaxy Fold, Galaxy S9-serie, Galaxy Note 9 en de Galaxy A90.

PlayGalaxy Link is actief in negen landen, waaronder Nederland. De dienst is voorlopig nog in bèta, maar Samsung maakt de dienst steeds breder beschikbaar. De spellen in de cloud zijn ook te spelen met de Glap Dual Shock Wireless Controller, een controller waarin je een Samsung-smartphone kunt plaatsen. In de onderstaande video zie je Samsung PlayGalaxy Link in actie.

via [AW]