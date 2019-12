Eerste Foto’s Van Samsung Galaxy Fold 2 Gelekt

Samsung werkt aan een opvolger van de opvouwbare Galaxy Fold. De Galaxy Fold 2 zou nu te zien zijn op de onderstaande foto’s. De nieuwe opvouwbare smartphone krijgt net als de Motorola Razr een clamshell design.

Samsung heeft deze maand eindelijk de Galaxy Fold uitgebracht in Nederland, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant werkt ondertussen al hard aan de volgende opvouwbare smartphone. De smartphone, die we in het geruchtencircuit tot nu toe kennen als de Galaxy Fold 2, krijgt volgens de geruchten een heel ander ontwerp dan de huidige Galaxy Fold. Op de eerste gelekte foto’s zien we dat de Galaxy Fold 2 een langwerpig scherm heeft in plaats van een breed scherm. Dit “clamshell design” zagen we eerder al bij de onlangs aangekondigde Motorola Razr.

Naast het langwerpig scherm vallen een aantal dingen op. Zo zien we een kleine uitsparing voor de selfie-camera, een dual-camera, een klein schermpje voor notificaties en gelijke schermranden aan alle kanten.

Of de Samsung Galaxy Fold 2 op deze manier op de markt zal verschijnen weten we nog niet. Het kan zijn dat het gaat om een prototype en dat Samsung nog wat wijzigingen zal doorvoeren. Samsung heeft zelf nog niks bekendgemaakt.

via [AW]