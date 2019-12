Renders Tonen Samsung Galaxy Note 10 Lite

Op het internet zijn renders verschenen waarop de Samsung Galaxy Note 10 Lite te zien is. De smartphone krijgt een plat scherm met boven in het midden een kleine uitsparing voor de selfie-camera.

De nieuwe renders zijn gedeeld door de Duitse website WinFuture. De website schrijft dat de Galaxy Note 10 Lite net als de reguliere Note 10 een gat voor de frontcamera heeft. Achterop vinden we een rechthoekige cameramodule die bestaat uit drie lenzen. Details over de camera’s hebben we nog niet.

De Galaxy Note 10 Lite komt ook met een stylus die verbinding maakt via Bluetooth 5.1. In tegenstelling tot de reguliere Note 10 beschikt de Note 10 Lite wel over een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Samsung heeft zelf nog niks bevestigd, dus het gaat voorlopig nog om geruchten.

via [tweakers]