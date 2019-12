“Samsung Galaxy S11 Heet Galaxy S20”

In het eerste kwartaal van volgend jaar zal Samsung de opvolger van de Galaxy S10-serie introduceren. Tot nu toe noemden we deze opvolger gewoon Galaxy S11, maar volgens de laatste geruchten zal de Zuid-Koreaanse fabrikant de volgende vlaggenschip-smartphone als Galaxy S20 op de markt brengen.

Dit claimt de doorgaans goedgeïnformeerde bron Ice Universe. De opvolger van de Galaxy S10 heet volgens hem niet Galaxy S11, maar Galaxy S20. De naamswijziging is mogelijk eenvoudig te verklaren. De smartphone zal namelijk begin 2020 worden aangekondigd. De Galaxy S20 staat dus voor het jaartal. In 2021 krijgen we dan de Galaxy S21 te zien.

Mocht dit gerucht kloppen, denken jullie dan dat dit een goede keuze is van Samsung?

via [apparata]