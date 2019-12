“Realme Werkt Aan Eigen Snellaadtechnologie, Genaamd SuperDart”

Steeds meer fabrikanten werken aan een eigen technologie om smartphoneaccu’s zo snel mogelijk mee op te laden. Realme, een dochteronderneming van OPPO, zou nu ook aan een snellaadtechnologie werken. Realme noemt deze technologie SuperDart.

Wanneer we een smartphone kopen kijken we tegenwoordig naast de accucapaciteit ook naar de ondersteunde snellaadtechnologie. Fabrikanten komen namelijk steeds met nieuwe technologieën die het mogelijk maken om de accu steeds sneller op te laden. De Chinese fabrikant Realme weet maar al te goed hoe belangrijk dit voor consumenten is en daarom werken ze aan een eigen technologie.

Realme heeft voor de technologie de merknaam SuperDart aangevraagd. We zien in de papieren een bijbehorende logo met daarin een stroomsymbool verwerkt. In de papieren staat niet hoe snel SuperDart kan laden, maar volgens tech-insider Mukul Sharma gaat het om een 65W-snellaadtechniek. Dit is overigens niet heel gek, want moederbedrijf OPPO heeft ook een snellaadtechnologie die met 65W kan opladen.

We weten nog niet wanneer Realme de eerste smartphone met SuperDart-ondersteuning op de markt brengt.

via [AW]