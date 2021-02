“Toekomstige Samsung-smartphones Kunnen Met 65W Snelladen”

Volgens de laatste geruchten werkt Samsung aan een 65W adapter waarmee toekomstige smartphone heel snel kunnen worden opgeladen. De huidige Galaxy S21-serie kan met een maximale snelheid van 25W snelladen.

Een aantal smartphones, waaronder de OnePlus 8T en de Realme 7 Pro, hebben al ondersteuning voor 65W snelladen. De smartphones van Samsung kunnen ook snelladen, maar de maximale snelheid is momenteel nog beperkt tot 25W. Volgens de website MySmartPrice komt daar binnenkort echter verandering in, aangezien er aanwijzingen zijn gevonden dat Samsung werkt aan een 65W adapter. Dit zou betekenen dat toekomstige Samsung-smartphones ondersteuning krijgen voor 65 watt snelladen.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de 65W-oplader op de markt brengt en welke smartphones als eerste ondersteuning krijgen voor 65W snelladen. Mogelijk krijgt de volgende Fold-smartphone de primeur. Ook is het nog onduidelijk of Samsung de oplader met zijn smartphones meelevert of dat de oplader alleen los te koop is. De nieuwe Galaxy S21 heeft namelijk ook geen oplader in de doos.

via [androidplanet]