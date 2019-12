“Huawei P40 Pro Krijgt 7 Camera’s”

Er zijn renders opgedoken van de Huawei P40 Pro. Een aantal dingen vallen op, waaronder de aanwezigheid van zeven camera’s. Aan de voorkant vinden we een dual-camera en aan de achterkant een vijfdubbele camera.

Huawei zal in maart 2020 de Huawei P40-serie introduceren tijdens een presentatie in Parijs. Veel details over de smartphones hadden we nog niet, maar er zijn nu renders opgedoken waarop de Huawei P40 Pro van beide kanten te zien is.

Aan de achterkant vinden we een vijfdubbele camera. Deze bestaat waarschijnlijk uit een reguliere lens, een dieptelens, een ‘cine lens’, die speciaal ontwikkeld zou zijn om beter te kunnen filmen, een zoomlens voor 10x optische zoom en een groothoeklens. Aan de voorkant vinden we een dual-camera die is verwerkt in een uitsparing in de linkerhoek van het scherm. Specificaties van de selfie-camera hebben we nog niet.

Huawei heeft zelf al bekendgemaakt dat ze de Huawei P40-serie in maart zullen aankondigen. Ook heeft het bedrijf al aangegeven dat Google-diensten ontbreken.

via [androidplanet]