Nederlandse Telecomproviders Ontvangen Miljoenen Boetes Voor Misleiding

T-Mobile, KPN, Tele2 en Vodafone hebben alle vier van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een enorme boete ontvangen. De telecomproviders zouden consumenten onvolledig informeren over abonnementen, en ze daarom misleiden.

De boetes die de Nederlandse telecomproviders hebben ontvangen variëren tussen de 2,7 miljoen en 3,9 miljoen euro. De providers worden ervan beschuldigt onduidelijk te zijn over de abonnementen en onjuiste informatie te delen. Een bestuurslid van ACM laat de volgende reactie achter.

De website is een belangrijk kanaal waarmee telecomaanbieders communiceren met consumenten. Daarom is het zo belangrijk dat consumenten daar juist en volledig worden geïnformeerd over het aanbod. Zodat zij een goed besluit kunnen nemen en met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Onjuiste of onvolledige informatie kan bovendien leiden tot oneerlijke concurrentie.