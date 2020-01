Grote Samsung Galaxy Watch-update Met Veel Nieuwe Functies Uitgerold

Samsung heeft in Nederland een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy Watch. De update brengt verschillende features van de Samsung Watch Active 2 naar de eerdere Watch-modellen.

Samsung kondigde de update met One UI 1.5 in november al aan. Nu is de update te downloaden in Nederland. Na het installeren van de update krijgen gebruikers van de Galaxy Watch onder andere toegang tot Bixby Voice, de Touch Bezel bediening en nieuwe Health functies. Gebruikers van de Watch Active krijgen de update op een later tijdstip.

De update met firmwareversie R800XXU1DSL1 is 118MB groot en bestaat uit Tizen 4.0.0.7 en One UI 1.5. In de onderstaande afbeelding zien we een volledig overzicht van alle wijzigingen, toevoegingen en verbeteringen. Hebben jullie de update al gedownload?

via [galaxyclub]