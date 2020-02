Huawei Mate 30 Pro Vanaf Vandaag In Nederland Beschikbaar

De vlaggenschip-smartphone Huawei Mate 30 Pro is vanaf vandaag in Nederland verkrijgbaar. De smartphone is momenteel exclusief verkrijgbaar bij MediaMarkt Arena in Amsterdam. Tot 20 maart kun je de smartphone met interessante korting aanschaffen.

In Nederland is de Huawei Mate 30 Pro vanaf 21 februari te koop. De krachtige smartphone is echter maar bij één aanbieder verkrijgbaar. Namelijk bij de MediaMarkt Arena in Amsterdam. Het gaat om een beperkte oplage. De Mate 30 Pro komt namelijk zonder Google Mobile Services, waardoor er in Nederland minder vraag naar de smartphone zal zijn. Apps zoals de Play Store, Google Maps, YouTube en Gmail ontbreken op de smartphone. Met de beperkte oplage wil Huawei kijken hoe de Nederlandse consument reageert op een toestel zonder Google-apps.

Mocht je Huawei’s vlaggenschip-smartphone ondanks de beperkte software toch willen kopen, dan kun je dit het beste zo snel mogelijk doen. De smartphone krijgt namelijk een adviesprijs mee van 1099 euro, maar tot 20 maart kost de Mate 30 Pro slechts 999 euro en krijg je een flip-cover en een Huawei SuperCharge Wireless Charger cadeau.

via [AW]