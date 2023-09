Sony Xperia 5 V Nu In Nederland Verkrijgbaar

De onlangs aangekondigde Sony Xperia 5 V is nu in Nederland te koop. De compacte high-end smartphone krijgt een stevige adviesprijs mee van 999 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en zilver.

Sony heeft begin september de Xperia 5 V aangekondigd en vanaf nu is de smartphone in Nederland verkrijgbaar. De Sony Xperia 5 V beschikt over een 6,1-inch Full-HD+ OLED-scherm met een 21:9-beeldverhouding, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Achterop vinden we een dubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens (16mm). Een telelens ontbreekt dus. Voorop zit een selfie-camera met een 12MP resolutie.

De behuizing heeft een IP68-certificatie gekregen, waardoor de smartphone stof- en waterdicht is. De smartphone draait uit de doos op Android 13 en ontvangt later nog een update naar Android 14 en Android 15. De Xperia 5 V krijgt drie jaar lang beveiligingsupdates. Ten opzichte van andere fabrikanten is dat niet erg lang.

De Sony Xperia 5 V krijgt een adviesprijs mee van 999 euro. Mensen die voor 8 oktober een bestelling plaatsen krijgen gratis de Sony WH-CH720N koptelefoon cadeau. Deze draadloze koptelefoon kost normaal zo’n 100 euro.

via [androidplanet]