Opvouwbare Huawei Mate Xs Vanaf April Verkrijgbaar Voor 2499 Euro

Huawei heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 14 april de Huawei Mate Xs in Nederland zal lanceren. De opvouwbare smartphone krijgt in ons land een adviesprijs mee van 2499 euro.

De Mate Xs is de eerste opvouwbare smartphone van Huawei die in Nederland op de markt zal verschijnen. Zijn voorganger, de Mate X, zou oorspronkelijk ook in Nederland op de markt verschijnen, maar dit gebeurde uiteindelijk niet. Wil je de smartphone kopen dan mag je veel geld op tafel leggen, 2499 euro om precies te zijn. De Huawei Mate Xs is exclusief verkrijgbaar bij MediaMarkt.

De Huawei Mate Xs besxhikt over een 8-inch opvouwbaar scherm. Dichtgeklapt blijft er aan de achterkant een 6,38-inch scherm over en aan de voorkant een 6,6-inch scherm. Intern vinden we onder andere een Kirin 990-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en meerdere camera’s, waaronder een 40MP hoofdcamera, een 8MP telecamera met 3x optische zoom, een 16MP groothoekcamera en een ToF-camera.

via [nu.nl]