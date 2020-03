Gaming-smartphone Red Magic 5G Met 5G-ondersteuning en 144Hz-scherm Aangekondigd

Nubia heeft deze week een nieuwe gaming-smartphone aangekondigd. De Red Magic 5G is een zeer krachtige smartphone met een 144Hz-scherm, 5G-ondersteuning en een Snapdragon 865-processor.

De Red Magic-serie van Nubia bestaat uit gaming-smartphones met krachtige specificaties. Er is nu een nieuwe smartphone toegevoegd aan deze serie, genaamd Red Magic 5G. De Red Magic 5G beschikt over een 6,65-inch AMOLED-scherm met een 144 Hz-verversingsgraad en een resolutie van 1080 x 2340 pixels. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor, 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen (LPDDR5), 128GB of 256GB opslagruimte, actieve koeling, een in-display vingerafdrukscanner en een 4.500 mAh accu met 55 watt-snellaadondersteuning.

Voorop vinden we een 8MP selfie-camera en achterop een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Aan de zijkant zijn twee “schouderknoppen” toegevoegd, die je kunt gebruiken tijdens het gamen. De smartphone draait op Android 10 met Red Magic OS.

Het is nog onduidelijk of en wanneer de Red Magic 5G naar de Benelux komt. In China krijgt de smartphone een vanafadviesprijs mee van omgerekend ongeveer 484 euro voor de 8GB + 128GB uitvoering.

via [AW]