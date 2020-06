Disney+ Stopt Met Gratis Proefabonnementen

Disney lanceerde eind 2019 de streamingdienst Disney+ in Nederland als concurrent van Netflix. Nieuwe klanten konden een Disney+-proefperiode afsluiten, maar het bedrijf stopt met het aanbieden van deze periode.

Disney kiest voor een vergelijkbare strategie als Netflix. Netflix gaf zijn klanten in het begin namelijk ook een gratis proefperiode en stapte hier na een lange tijd vanaf, waardoor iedereen nu gelijk moet betalen als ze Netflix willen gebruiken. Toch is er wel een duidelijk verschil tussen beide diensten. Zo gaf Netflix zijn gebruikers een proefperiode van 30 dagen tegenover 7 dagen van Disney+ en schrapt Disney+ de proefperiode veel sneller dan Netflix.

Volgens Disney is de proefperiode niet langer nodig vanwege de al “aantrekkelijke prijzen”. Wij vragen ons af of dit wel een slimme zet is. Nieuwe klanten moeten nu namelijk simpelweg vertrouwen op het aanbod van Disney+ zonder dat ze eerst een aantal dagen de tijd hebben om door het assortiment te bladeren. De dienst kost 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar. In de eerste vijf maanden registreerde Disney+ vijftig miljoen abonnees.

via [AW]