Motorola Komt Met Goedkopere Edge Lite

Motorola lanceerde onlangs de high-end Motorola Edge en Edge+, maar de fabrikant werkt ook aan een goedkopere uitvoering onder de naam Edge Lite. De specificaties van de Motorola Edge Lite zijn nu uitgelekt.

De specificaties zijn gedeeld door XDA. Volgens de bron krijgt de smartphone een 6,7-inch 90Hz-scherm met een Full HD+ resolutie van 2.520 x 1.080 pixels, een 21:9-beeldverhouding en een uitsparing voor de selfie-camera. Intern zou de Edge Lite beschikken over een Snapdragon 765-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 4.800 mAh accu met ondersteuning voor 18 watt snelladen, een 8MP + 2MP selfie-camera en een 48MP + 16 MP + 8 MP + 5 MP vierdubbele rear-camera. Vermoedelijk gaat het hier om een hoofdlens, een groothoeklens, een macrolens en een dieptelens.

Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de Edge Lite zal introduceren, maar volgens Stufflistings krijgt de uitvoering met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte in Europa een adviesprijs mee van 399 euro.

via [AW]