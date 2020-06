“Volgende OnePlus-smartphone Heet OnePlus Nord”

OnePlus heeft onlangs bekendgemaakt dat de fabrikant werkt aan een goedkopere smartphone. In het geruchtencircuit stond deze smartphone bekend onder de naam “OnePlus 8 Lite“, maar later zagen we verwijzingen naar de naam “OnePlus Z“. Er is nu echter een derde naam opgedoken, namelijk “OnePlus Nord 5G“.

Dat OnePlus werkt aan een minder krachtige en minder dure smartphone staat vast, maar over de naam van de smartphone is nog veel onduidelijk. De “OnePlus Nord 5G” zal vermoedelijk volgende maand worden aangekondigd, dus heel lang hoeven we niet meer te wachten op een bevestiging. Uit een keuringsrapport van TUV Rheinland blijkt alvast dat de smartphone ondersteuning krijgt voor 30 watt snelladen.

Voor de onduidelijkheid over de naam is mogelijk een verklaring. Zo gebruiken fabrikanten intern codenamen. Hierdoor kan “OnePlus Z” of “OnePlus Nord” dus ook een codenaam zijn en verschijnt de smartphone bijvoorbeeld gewoon op de markt onder de naam “OnePlus 8 Lite”.

De mid-range smartphone beschikt volgens de geruchten over een 6,55-inch 90Hz AMOLED-scherm, een Snapdragon 765G-chipset, 8GB tot 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.000 mAh accu en een driedubbele rear-camera. De lancering zal mogelijk tussen 6 en 12 juli plaatsvinden.

via [AW]