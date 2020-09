Google Pixel 3 en Pixel 3 XL-gebruikers Last Van Opgezwollen Accu’s

Er zijn meerdere meldingen binnengekomen van eigenaren van een Google Pixel 3 (XL) die last hebben van een opgezwollen accu. Hierbij klapt de achterkant open en functioneert de smartphone niet meer.

Het is nog onduidelijk wat het probleem veroorzaakt, maar op het support forum van Google zijn inmiddels tientallen klachten binnengekomen van gebruikers die hier last van hebben. Het probleem komt voor bij zowel de reguliere Pixel 3 als bij de Pixel 3 XL. Op gedeelde foto’s zien we dat de opgezwollen accu er voor zorgt dat de achterkant loslaat. Ook klagen mensen over problemen met draadloos opladen.

Heb je last van een opgezwollen accu dan raden we aan om de smartphone niet meer te gebruiken in verband met ontploffingsgevaar. Google heeft gereageerd met een aanbod om de getroffen apparaten om te ruilen. Ook als de garantie al is verlopen.

via [tweakers]